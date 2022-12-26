İstanbul'da faciadan dönüldü... İki katlı otobüs motosiklete çarptı: 2 yaralı
Avcılar'da iki katlı İETT otobüsünün çarptığı motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.
Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda, önceki gün akşam saatlerinde Esenyurt-Taksim seferini yapan 34 HO 3966 plakalı İETT otobüsü trafik lambalarına yaklaşırken, iki ayrı motosiklette bulunan gençler kafeye gitmek üzere soldaki kavşağa yaklaştı.
YOLA SAVRULDULAR
Otobüs şoförü motosikletli gençleri görünce yavaşlamak istedi ancak, iki motosikletten birine çarptı.
Motosikletteki gençlerden Alican Salman otobüsün ön camına çarparak savrulurken, arkadaşı Hazar Tahtacıoğlu, dönüş için bekleyen 34 M 5597 plakalı minibüsün önüne düştü. Yaralı Salman ve Tahtacıoğu, ihbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
"OTOBÜS GELİP ARKADAŞLARIMIZA ÇARPTI"
Arkadaşlarının yaralanmasına tanık olan diğer motosikletteki iki gençten Enes Çetin, "Kafeyi görünce gidip oturmak istedik. Kavşağa girmek için yaklaştığımız sırada otobüs gelip arkadaşlarımıza çarptı. Biri otobüse çarparak diğeri minibüsün önüne düşerek yaralandı" dedi.
Polis, kaza ile ilgili otobüs şoförünü gözaltına alırken soruşturmaya başlandı.
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