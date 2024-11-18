İstanbul'da fast-food zinciri şubesinde müşteriler arasında kavga çıktı: Sandalyeler havada uçuştu

İstanbul'da McDonalds’ da müşteriler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflar bir birine tekme ve yumrukla saldırırken, sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anı cep telefonu ile görüntülendi.

İstanbul'da fast-food zinciri şubesinde müşteriler arasında kavga çıktı: Sandalyeler havada uçuştu
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İHA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 11:10

Belikdüzü Adnan Kahveci Mahallesinde bulunan McDonalds’ da dün müşteriler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taraflar bir birlerine sandalye, tekme ve yumrukla saldırdı. Öfkeli kalabalık uzun süre ayrılmadı.

Kavga sokağa kadar taştı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Etiketler: #McDonald’s #Başakşehir

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