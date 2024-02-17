İstanbul'da feci kaza... 1'i ağır, 2 kişi yaralandı!

Ataşehir'de otomobilin trafik ışıklarından dönüş yapacağı sırada karşı yönden hızla gelen minibüs ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 08:31
İstanbul'da feci kaza... 1'i ağır, 2 kişi yaralandı!
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İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı üzerinde saat 03.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre; trafik ışıklarından dönüş yapmak isteyen 34 PB 3658 plakalı otomobil karşı yönden gelen 34 BDD 123 plakalı panelvan minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle panelvan minibüs savrularak, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

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1 YARALININ DURUMU AĞIR!

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada otomobil sürücüsü Kıvanç Aydeğer ve panelvan sürücüsü Volkan Palabıyık yaralandı. Aydeğer'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle caddede trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine gelen çekici yardımıyla araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.


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