Kuzey Marmara’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tırın emniyet şeridinde park halindeki tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 21:46
Kuzey Marmara’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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Kaza, saat 20.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri Gişeleri mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre, Mehmet B. yönetimindeki 06 DLB 057 plakalı tır, emniyet şeridinde park halinde bulunan 42 RA 313 plakalı tırı fark edemeyerek arkadan çarptı. Kazada sürücü Mehmet B. ile yanında bulunan Mehmet Çelikler ağır yaralandı. 

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi geldi. Ekipler Mehmet Çelikler'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlerken sürücü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 

Bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Çelikler'in cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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