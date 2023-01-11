İstanbul'da feci kaza! Motokurye hayatını kaybetti: Kaza sonradan fark edildi

Eyüpsultan Kemerburgaz’da gece saatlerinde seyir halinde olan motokurye arıza nedeniyle yol kenarında duran kamyona çarptı. Talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybederken, feci kaza oradan geçen başka bir sürücünün dikkati sayesinde uzun süre sonra fark edildi.

İHA
Yayınlanma: 11.01.2023 - 15:54
İstanbul'da feci kaza! Motokurye hayatını kaybetti: Kaza sonradan fark edildi
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İstanbul Göktürk-Kemerburgaz yolunda meydana gelen olayda iddiaya göre, motokurye olarak çalışan Bülent Yahşi, bir siparişe gittiği sırada arıza nedeniyle yol kenarında duran hafriyat kamyonuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kurye olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından yoldan geçen başka bir sürücü, yerde yatan kuryeyi fark etti.

Kaza uzun süre sonra fark edilirken, sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyon şoförünün kaza sırasında orada olup olmadığı belirlenemezken, Bülent Yahşi, çok sayıda meslektaşının katıldığı cenaze töreninin ardından Yayla Mezarlığı'nda toprağa verildi. 



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