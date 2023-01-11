İstanbul'da feci kaza! Motokurye hayatını kaybetti: Kaza sonradan fark edildi

Yayınlanma: 11.01.2023 - 15:54

Güncelleme: 11.01.2023 - 15:54

İstanbul Göktürk-Kemerburgaz yolunda meydana gelen olayda iddiaya göre, motokurye olarak çalışan Bülent Yahşi, bir siparişe gittiği sırada arıza nedeniyle yol kenarında duran hafriyat kamyonuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kurye olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından yoldan geçen başka bir sürücü, yerde yatan kuryeyi fark etti.

Kaza uzun süre sonra fark edilirken, sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyon şoförünün kaza sırasında orada olup olmadığı belirlenemezken, Bülent Yahşi, çok sayıda meslektaşının katıldığı cenaze töreninin ardından Yayla Mezarlığı'nda toprağa verildi.





