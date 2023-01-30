Yunanistan'a kaçarken yakalanan 1 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisinden 1'i tutuklandı.
Yunanistan'a kaçmak isterken 5 gün önce İpsala ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri D.Z. ve Ö.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Şüphelilerden D.Z., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli Ö.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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