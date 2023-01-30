Yunanistan'a kaçarken yakalanan 1 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisinden 1'i tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 14:15
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 1 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Yunanistan'a kaçmak isterken 5 gün önce İpsala ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri D.Z. ve Ö.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Şüphelilerden D.Z., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli Ö.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Yunanistan FETÖ/PDY fetö

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