İstanbul’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet mahrem yapılanmasında ve askeri mahrem yapılanmada yer aldıkları tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında emniyet mahrem yapılanmasında ve askeri mahrem yapılanmada yer aldıklarına dair tespitler bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli 15 adrese düzenlenen operasyon sonucu 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanamayan şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.
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