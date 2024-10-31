Sosyal medyada FETÖ propagandasına tutuklama!

Aydın'da sosyal medyadan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası yapan H.D. adlı kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Sosyal medyada FETÖ propagandasına tutuklama!
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AA
Yayınlanma: 31.10.2024 - 15:57

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen H.D. (58) polis tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.


Etiketler: #aydın #sosyal medya #Terör örgütü #fetö

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