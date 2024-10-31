Sosyal medyada FETÖ propagandasına tutuklama!
Aydın'da sosyal medyadan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası yapan H.D. adlı kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen H.D. (58) polis tarafından gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Etiketler: #aydın #sosyal medya #Terör örgütü #fetö
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