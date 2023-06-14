İstanbul'da FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

Yayınlanma: 14.06.2023 - 09:38

Güncelleme: 14.06.2023 - 09:38

Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde çalışan FETÖ/PDY örgütü ile bağlantılı şüphelileri yönelik bu sabah İstanbul'da 36 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Kaynak Holdinge bağlı 122 şirket, dernek ve vakıflardan elde edilen yaklaşık 975 adet hard disk içerisinde yaklaşık 420 TB veri incelemesi sonucu 34 şüphelinin belirlendiği öğrenildi.

Eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı. 4 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken 2 kişi ise aranıyor.