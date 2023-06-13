Manisa'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
Manisa ve İzmir’de FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmalarda alınan itirafçı beyanları, ByLock kullanıcılarının tespitine yönelik yapılan araştırmaların ardından FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 11 şüpheliye yönelik, bugün saat 07.00 sıralarında operasyon düzenledi.
Manisa merkez ile Akhisar, Kırkağaç ve Gördes ilçeleri ile İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde eş zamanlı yapılan baskınlarda H.P., R.K., M.Ç., G.K., A.E., E.Y., E.A., A.A., B.D., T.K. ve A.K. gözaltına alındı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Yapılan aramalarda ele geçirilen cep telefonu, bilgisayar ve bir miktar nakit paraya el konuldu.
Şüphelilerin Emniyet'teki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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