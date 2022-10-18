İstanbul'da FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Anadolu yakası sivil bölge yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Anadolu yakası sivil bölge yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, 2012-2014 yılları arasında başkalarına ait telefon hatları kullanarak birbirleriyle irtibat kuran kişilerin belirlenmesi üzerine harekete geçti.
Ankesörlü telefondan aranma ve haklarında itirafçı beyanları da olduğu tespit edilen şüphelilerin örgütün mahrem yapısında faaliyette bulunduklarını değerlendiren savcılık, özel sektörde çalışan 1 öğretmen, Ulaştırma Bakanlığından 1 mühendis, meslekten ihraç edilmiş 1 polis memuru ve 4 sivil olmak üzere 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Savcılığın talimatı üzerine polis ekiplerince İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.
Video Haberler
- Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar
- 25 milyonluk servet, araç mezarlığında çürüyor
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
En Çok Okunan Haberler
-
- Madenci cenazelerindeki görüntüleri tepki çekti!
- KYK kredi faizleri siliniyor
- İşte seçmenin 6'lı masa karnesi
- Banka promosyonu alanlar dikkat!
- Ünlü radyocu ormanlık alanda ölü bulundu
- Cumhur eriyor, MHP baraj altı kalıyor
- 'Erdoğan'ın seçimde kullanması için...'
- Ağa köyü sattı, ortalık karıştı
- '2030'dan önce hazır olacak'
- Atatürk mirasyedidir deyince ortalık karıştı