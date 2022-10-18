İstanbul'da FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

18 Ekim 2022 Salı, 09:21

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Anadolu yakası sivil bölge yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, 2012-2014 yılları arasında başkalarına ait telefon hatları kullanarak birbirleriyle irtibat kuran kişilerin belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Ankesörlü telefondan aranma ve haklarında itirafçı beyanları da olduğu tespit edilen şüphelilerin örgütün mahrem yapısında faaliyette bulunduklarını değerlendiren savcılık, özel sektörde çalışan 1 öğretmen, Ulaştırma Bakanlığından 1 mühendis, meslekten ihraç edilmiş 1 polis memuru ve 4 sivil olmak üzere 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Savcılığın talimatı üzerine polis ekiplerince İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.