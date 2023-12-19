Diyarbakır'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı

Diyarbakır'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 16:24
Diyarbakır'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, terör örgütü IŞİD mensupları ile ilişki kurup, yardım ve yataklık ettiği belirlenen 6 şüpheye yönelik ortak operasyon düzenledi.

Baskınlarda IŞİD yapılanmasında aktif yer alan Suriye uyruklu A.B. ile S.E.M., N.E., S.M., Ö.K.Y., ve A.İ. isimli 6 şüpheli, yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 7 cep telefonu ve 3 sim kart ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. 


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