Diyarbakır'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı

Yayınlanma: 19.12.2023 - 16:24

Güncelleme: 19.12.2023 - 16:24

İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, terör örgütü IŞİD mensupları ile ilişki kurup, yardım ve yataklık ettiği belirlenen 6 şüpheye yönelik ortak operasyon düzenledi.

Baskınlarda IŞİD yapılanmasında aktif yer alan Suriye uyruklu A.B. ile S.E.M., N.E., S.M., Ö.K.Y., ve A.İ. isimli 6 şüpheli, yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 7 cep telefonu ve 3 sim kart ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.