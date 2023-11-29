İstanbul'da 'fırtına' kabusu: Silivri'de iş yerinin çatısı uçtu, Kartal'da tekne battı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından, İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Kartal'da 1 tekne battı. Ayrıca fırtına Silivri'de bir iş yerinin çatısını uçurdu. Fırtınanın etkisi ile yükselen dalgalar, sahil şeridine taştı.

DHA
Yayınlanma: 29.11.2023 - 07:35
İstanbul'da 'fırtına' kabusu: Silivri'de iş yerinin çatısı uçtu, Kartal'da tekne battı!
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İstanbul'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Silivri'de fırtınanın etkisi ile Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu'nun kenarında bulunan iş yerinin çatısı uçtu.

Bu sırada seyir halinde olan 2 araç zarar gördü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. 

SAHİL ŞERİTLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde sahil şeritleri dev dalgalarının vermiş olduğu etkiden dolayı sular altında kaldı. Dev dalgaların kaldırım taşlarını sürüklediği görüldü.

KARTAL’DA TEKNE BATTI

Kartal Dragos sahilinde olumsuz hava koşullarının etkisi ile 1 tekne battı. Batan tekne vinç yardımıyla denizden çıkarılırken, diğer teknelerin sahipleri ise teknelerini kurtarmak için takviye halatlar bağladı.

Dev dalgalar kıyıya vurdu. Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar ise yürümekte zor anlar yaşadı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.


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