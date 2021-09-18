İstanbul'da fırtına ve dolu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, 1 kişi yaralandı

Meteoroloji, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kent için yaptığı ani ve yoğun yağış uyarısının ardından fırtına, dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Kentte, fırtına çatıları uçurdu, bazı noktalara yıldırım düştü ve ağaçlar devrildi. Sultangazi'de de bir kişi omzundan yaralandı.

(DHA)
18 Eylül 2021 Cumartesi, 20:49
İstanbul'da fırtına ve dolu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, 1 kişi yaralandı
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İstanbul’da fırtına ve dolu yağışı etkili olmaya başladı. Kağıthane ve Sultangazi’de fırtına çatıları uçurdu.

Bazı noktalara yıldırım düşerken, ağaçlar devrildi. Dolu yağışı da ara ara etkili olurken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Olay, Sultangazi Merkez Hapipler Mahallesi, 2723 Sokak’ta yaşandı. Fırtınanın etkisiyle sokakta çok sayıda çatı uçtu.

Bir kişi çatıdan kopan parçanın çarpması sonucu omzundan yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.


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