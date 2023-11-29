İstanbul'da fırtına: Zeytinburnu açıklarında bir gemi karaya oturdu!

Yayınlanma: 29.11.2023 - 07:43

Güncelleme: 29.11.2023 - 07:43

İstanbul'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilenirken, deniz trafiği de bu durumdan etkilendi. Zeytinburnu açıklarında saat 01.00 sıralarında 'Kadriye Ana' isimli yakıt tankeri dalgaların da etkisi ile sürüklenerek karaya oturdu.

Tankerin kaptanı bu gelişme üzerine yardım çağrısında bulundu.

İhbarla birlikte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ile polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti.

Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, tankerdeki mürettebatı ve karaya oturan tankeri kurtarmak için çalışma başlattı.

MÜRETTEBAT KURTARILDI

Tankerde bulunan mürettebatı kurtarmak için bir süre hazırlık yapıldı. Bu sırada Denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma botları önlem aldı.

İtfaiye ekipleri tankerden atılan halat yardımıyla gemideki mürettebatı tek tek tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu tankerde bulunan 11 mürettebat kurtarıldı.

Tankerin ise sabah saatlerinde hava şartlarının uygun olması halinde kurtarılacağı öğrenildi. Tankerden kurtarılan mürettebat Kıyı Emniyetine bağlı ekipleri tarafından götürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği, Zeytinburnu açıklarında karaya oturan tankerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada,"Sahil Güvenlik Komuta Merkezi’nden alınan bilgiye göre; içinde 600 ton petrol bulunan 79 metre uzunluğundaki Kadrıye Ana isimli gemi, gece 01.07’de Zeytinburnu Sahili bölgesinde karaya oturmuştur. Gemide bulunan 11 mürettebat; Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla kurtarılırken olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Yapılan ilk incelemede olay nedeniyle herhangi bir çevre kirliliği ya da akaryakıt sızıntısının meydana gelmediği tespit edilmiş olup gemiyi kurtarma çalışmaları için uygun hava koşullarının oluşması beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.