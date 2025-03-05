İstanbul'da freni patlayan demir yüklü TIR devrildi: Yaralı var!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 14:11

Güncelleme: 05.03.2025 - 15:08

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Maden Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre; İlhan M. idaresindeki demir yüklü TIR, yokuş çıkarken freni patlayarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, TIR'ın kasasındaki demirler yola savrularak bir araca hasar verdi.

Yaralanan TIR şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası devrilen TIR, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"

Olayı gördüğünü söyleyen Eva Hamamcı, şöyle konuştu:

"Saat 10.00 sıralarıydı. Biz evdeydik, kedilerimle ilgileniyordum. Bir anda bir ses duydum. Camdan bir baktım ki TIR devrilmiş. Borular düşmüş ve her yer toz oldu. Önce korktuk, deprem oluyor zannettik. Allah korusun. Panikle dışarı çıktık. TIR devrilmiş. Gördüğünüz gibi borular her yerde. Sonra hemen polisi aradık ve itfaiye istedik. Sonra TIR şoförüne baktık. Allah'a şükür şoför yaşıyordu. Hemen dışarı çıkartıp kenara oturttuk. Başında kanama vardı. Sonra sağlık ekipleri şoföre müdahalede etti. Boynunda kırıklar var denildi. Ardından şoförü hastaneye kaldırdılar. Sonra da olay yerine diğer ekipler geldi. Her şey bir anda oldu. Biz de ne olduğunu anlamadık.

Ama şoförün söylediğine göre bu araç Zonguldak'tan geliyormuş ve şoför de bu yolu bilmiyormuş. Navigasyondan yol tarifine bakıp buraya girmiş. Normalde TIR'ın bu yola girmesi imkansız. Yokuştan çıkmaya çalışıyor ama çıkamıyor. Muhtemelen o yolda da frenleri patlıyor. Frenleri patlayınca da taşıdığı demirleri aşağıya atıyor. Ardından orada bulunan bir aracı da kullanamayacak hale getirdi. TIR sonra da binanın önünde durdu."