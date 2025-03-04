Manisa'da 4 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 11:53

Güncelleme: 04.03.2025 - 12:06

Erbiller Sanayi Sitesi Kavşağı'nda İzmir'den Ankara yönüne giden Mustafa Bağcı'nın (59) kullandığı TIR, kırmızı ışıkta bekleyenyolcu otobüsüne saat 07.00 sıralarında çarptı. Savrulan otobüs, önündeki tankere, bu araç da bir otomobile çarptı.

Kazada TIR şoförü Mustafa Bağcı, otobüs şoförü Ali Karasu, yedek şoför Hazım Mutlu ve yolcular Abdullah Daldal, Zeliha Delioğlan, Hatice Avcı, Kaan Buğra Taş ve Ayşegül Avcı yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Bağcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazaya karışan yolcu otobüsünün Gaziantep-İzmir seferini yaptığı belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.