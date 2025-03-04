Manisa'da iki işçi servisi çarpıştı... Çok sayıda yaralı var!
Yunusemre ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 19 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalara işçi taşıyan Mevlüt Ç.'nin idaresindeki minibüs, kavşakta, Hüsnü Ö.'nün kullandığı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerle 17 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde iki minibüsün, sokakların kesiştiği kavşakta çarpışması ve araçların savrulması yer alıyor.
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