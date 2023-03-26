İstanbul’da frenleri boşalan halk otobüsü dehşeti

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 15:27

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 15:34

İstanbul, Kağıthane ilçesinin Şirintepe Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında kaza meydana geldi.

İddialara göre, son duraktan kalkış yapan Sinan Aydın (60) yönetimindeki 34 HO 2525 plakalı özel halk otobüsünün (ÖHO) frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan ve yokuş aşağıya hızlanan otobüs, bir dükkanın tentesine çarparak, park halindeki otomobili sürükledi. Otomobilin merdiven boşluğuna düşmesinin ardından otobüs, geri dönüşüm konteyneri ve durağa çarparak durabildi. Kazadan sürücü Aydın yara almadan kurtulurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

HALK OTOBÜSÜ ÖNÜNE GELENİ SÜRÜKLEDİ

Olayın ardından panik yaşayan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı. Kazayla ilgili incelemelerin yapılması ve tutanak tutulmasının ardından otobüs vinç, otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.

Büyük panik yaşayan yurttaşlar, durağın sokak arasından kaldırılmasını isteyerek, tepki gösterdi.