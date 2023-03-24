Malatya'da üç araç kazaya karıştı: 6 yaralı
Malatya’da üç aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Feci kaza, saat 13.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.T. idaresindeki 44 ABU 526 plakalı araç ile C.B. yönetimindeki 46 ABF 710 plakalı Peugeot marka otomobil ve Ş.A. yönetimindeki 44 BE 868 plakalı Ford marka kamyonet çarpıştı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazada S.T., Y.T., S.T., B.B., D.B. ve Ş.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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