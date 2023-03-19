İstanbul'da 'fuhuş' operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'da 7 ilçede düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yapıldı. Gerekli delillerin toplanmasının ardından Fatih, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi ve Arnavutköy'de daha önceden tespit edilen 19 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Operasyonda çetenin yönetici kadrosunda olduğu belirlenen 11 şüpheli gözaltına alınırken, 10 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.
Baskın yapılan evlerde 33 telefon, ve döviz ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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