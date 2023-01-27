Zonguldak'ta fuhuş operasyonu: 6 şüpheli gözaltında

Zonguldak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 1'i kadın 6 şüpheli yakalandı. Ayrıca 25 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

AA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 11:05
Zonguldak'ta fuhuş operasyonu: 6 şüpheli gözaltında
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince fuhuş olaylarının önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla çalışma yapıldı.

Yaklaşık 2 ay yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, fuhuş için yer temin ettikleri, teşvik ve aracılık yaptıkları iddiasıyla şüpheliler S.A. (47), Ş.K. (60), Ş.K. (45), M.B. (22) ve B.E. (21) ile H.Ç. (42) isimli kadın gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Bu arada bir şüphelinin bastonuyla adliyenin merdivenlerinden güçlükle çıktığı görüldü.

Öte yandan operasyon kapsamında 25 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.


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