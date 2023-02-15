Kuşadası’nda fuhuş operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 6 farklı adrese yapılan baskında fuhuş yaptığı tespit edilen 5 kadın ile birlikte toplam 13 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 11:36
Kuşadası’nda fuhuş operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
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Kuşadası ilçesinde 6 farklı adreste yapılan arama sonucunda N.B., F.N., M.T., K.R., S.Y., M.S.Y., A.K., C.K. isimli şahıslar ile fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 5 kadın yakalandı.

Yapılan baskında toplam 13 kişi gözaltına alınırken, fuhuş yaptığı tespit edilen O.J., S.S., K.H., .S.J., N.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerin ardından sınır dışı edildi. K.R. isimli şüphelinin ise adli işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet mermi, 1 adet şarjör ve 9 adet telefon ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan N.B. isimli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.


Kuşadası

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