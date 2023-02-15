Kuşadası’nda fuhuş operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 6 farklı adrese yapılan baskında fuhuş yaptığı tespit edilen 5 kadın ile birlikte toplam 13 kişi gözaltına alındı.
Kuşadası ilçesinde 6 farklı adreste yapılan arama sonucunda N.B., F.N., M.T., K.R., S.Y., M.S.Y., A.K., C.K. isimli şahıslar ile fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 5 kadın yakalandı.
Yapılan baskında toplam 13 kişi gözaltına alınırken, fuhuş yaptığı tespit edilen O.J., S.S., K.H., .S.J., N.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerin ardından sınır dışı edildi. K.R. isimli şüphelinin ise adli işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet mermi, 1 adet şarjör ve 9 adet telefon ele geçirildi.
Yakalanarak gözaltına alınan N.B. isimli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent kaza geçirdi
- 'Yalvarıyorum' diye seslendi: Çürük evde oturmayın
- Sağlık çalışanı canlı yayında isyanını haykırdı
- Trafik kazası geçiren Haluk Levent'ten ilk açıklama
- Ercan'dan canlı yayında kahreden tahmin
- Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu vardı
- ATV'den ünlü oyunculara AHBAP sansürü: 'Benim yüzümden'
- Ünlü sunucu paylaştı: 'Açlığa ve soğuğa dayanamadı'
- Can kaybı sayısı 31 bin 974'e yükseldi
- Bahçeli'nin ardından Soylu da AHBAP'ı tehdit etti