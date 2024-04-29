İstanbul'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Yayınlanma: 29.04.2024 - 09:36

Güncelleme: 29.04.2024 - 09:38

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri organize bir şekilde fuhuş yaptırtan bir çetenin peşine düştü.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin fuhuşa zorladıkları yabancı uyruklu kadınları, çocuk bakıcılığı ya da hasta bakıcılığı yapacakları vaadiyle İstanbul'a getirdikleri ardından borçlandırarak fuhuş yapmaya zorladıkları öğrenildi.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Şişli ve Kağıthane'de daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda fuhuşa zorlandıkları iddia edilen 3 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 7 cep telefonu ise inceleme altına alındı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Operasyonda kurtarılan 3 yabancı uyruklu kadın ise vize süreleri dolduğu için sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi başkanlığına teslim edildi.