İstanbul'da fuhuş operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yurt dışından getirdikleri kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırdıkları iddia edilen çeteye yönelik operasyon yapıldı. 6 şüpheliyi gözaltına alındı.

DHA
28 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:57
İstanbul'da fuhuş operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, organize şekilde fuhuş yaptırdıkları belirtilen çeteyi tespit etti. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından çete üyelerinin kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin yurt dışından getirdikleri kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırdıkları kaydedildi. 20 Mayıs'ta sabah saat 05.00 sıralarında Maltepe, Kadıköy, Ataşehir, Sancaktepe ve Ümraniye'de 8 adrese baskın yapıldı. Operasyonda fuhuş çetesi üyesi 6 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yaptırılan 4 mağdur kadın ise kurtarıldı.

Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

 


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