İstanbul'da fuhuş operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da yurt dışından getirdikleri kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırdıkları iddia edilen çeteye yönelik operasyon yapıldı. 6 şüpheliyi gözaltına alındı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, organize şekilde fuhuş yaptırdıkları belirtilen çeteyi tespit etti. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlatıldı.
Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından çete üyelerinin kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin yurt dışından getirdikleri kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırdıkları kaydedildi. 20 Mayıs'ta sabah saat 05.00 sıralarında Maltepe, Kadıköy, Ataşehir, Sancaktepe ve Ümraniye'de 8 adrese baskın yapıldı. Operasyonda fuhuş çetesi üyesi 6 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yaptırılan 4 mağdur kadın ise kurtarıldı.
Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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