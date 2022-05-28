İstanbul'da fuhuş operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:57

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, organize şekilde fuhuş yaptırdıkları belirtilen çeteyi tespit etti. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından çete üyelerinin kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin yurt dışından getirdikleri kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırdıkları kaydedildi. 20 Mayıs'ta sabah saat 05.00 sıralarında Maltepe, Kadıköy, Ataşehir, Sancaktepe ve Ümraniye'de 8 adrese baskın yapıldı. Operasyonda fuhuş çetesi üyesi 6 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yaptırılan 4 mağdur kadın ise kurtarıldı.

Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.