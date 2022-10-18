İstanbul'da 'Gazi Turgut Aslan operasyonu' gözaltısı

18 Ekim 2022 Salı, 15:30

FETÖ mali yapılanmasına yönelik düzenlenen ve 'Gazi Turgut Aslan' adı verilen operasyonda şu ana kadar 543 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

MİNİBÜS İLE İLERLERKEN YAKALANDI

Van İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul'da yaptığı operasyonda daha önce FETÖ soruşturmasında meslekten ihraç edildiği ve aranması bulunduğu öğrenilen komiser Ö.Y., kapalı kasa minibüs ile Maltepe D-100 Karayolu'nda ilerlerken Altıntepe mevkiinde trafik ekiplerinin desteğiyle durdurularak yakalandı.

Ekiplerin araçta yaptığı incelemelerde; araçta cep telefonları, irsaliye faturaları, 2 bin 500 Euro ve 5 bin lira bulundu.