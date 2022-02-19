İstanbul'da gece yarısı dev operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde birinci aşamada 366 noktada 3 bin 705 personel, bir polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu katılımıyla 19.00-21.00'da sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 3 bin 660 personelin katılımıyla 21.00-23.59'da umuma açık yer denetimiyle "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

191 BİNDEN FAZLA GBT TARAMASI

Denetimlerde 191 bin 59 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 758 şüpheli ile yoklama kaçağı 557 kişi yakalandı.





Aramalarda 42 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 4 kurusıkı tabanca ve 175 fişek, 13 kilo 697 gram uyuşturucu madde, 401 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 545 lira ele geçirildi.