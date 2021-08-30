Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 31 gözaltı

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 13:03

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına karışan şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 7 gram eroin, 13 bin 251 paket kaçak sigara, 370 puro, 35 kaçak cep telefonu, 4 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi, 21'i kaçakçılık, 10'u asayiş suçundan olmak üzere 31 kişi gözaltına alındı.

Şüphelerin emniyetteki sorgusu sürüyor.



