Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama

Yayınlanma: 06.11.2023 - 13:30

Güncelleme: 06.11.2023 - 13:30

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 30-Ekim-5 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.