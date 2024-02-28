İstanbul'da gökyüzünde ilginç görüntü

İstanbul’da akşam saatlerinde gökyüzünde parlaklık ve yağmur yağmamasına rağmen gökkuşağı görüldü. Merak uyandıran görüntüler yurttaşlar tarafından birçok noktadan görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 19:30
İstanbul'da gökyüzünde ilginç görüntü
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İstanbul’da yağmur yağmamasına rağmen akşam saatlerinde gökyüzünde iki ayrı noktada gökkuşağı görüldü.

Öte yandan gökyüzündeki parlaklık ise merak uyandırdı.

Parlaklığı gören yurttaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken o görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.


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