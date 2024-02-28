İstanbul'da gökyüzünde ilginç görüntü
İstanbul’da akşam saatlerinde gökyüzünde parlaklık ve yağmur yağmamasına rağmen gökkuşağı görüldü. Merak uyandıran görüntüler yurttaşlar tarafından birçok noktadan görüntülendi.
İstanbul’da yağmur yağmamasına rağmen akşam saatlerinde gökyüzünde iki ayrı noktada gökkuşağı görüldü.
Öte yandan gökyüzündeki parlaklık ise merak uyandırdı.
Parlaklığı gören yurttaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken o görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.
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