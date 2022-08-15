İstanbul'da güldüren sel manzaraları: Balık tutup yüzdüler
Kağıthane’de sağanak yağış sonrası aracıyla mahsur kalan bir genç, şortunu giyip suda yüzdü. Bir başka vatandaş ise suyla dolan caddede oltayla balık tuttu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler önce yaptığı uyarılan bugün netice verdi. İstanbul Kağıthane'de de etkili olan sağanak yağışta otomobiliyle seyreden bir genç, aracı bozulunca yolda mahsur kaldı.
Sular içerisinde kalan caddede aracını kurtarmaya çalışan genç, yardım gelmeyince bir anda şortunu giyip suda yüzmeye başladı. Görenlerin şaşkına döndüğü olayda Sedat Demirhan isimli bir vatandaş ise o anlar cep telefonuyla görüntüledi. Bir başka vatandaş ise oltasını çıkartıp caddede balık tutmaya çalıştı.
"BİR ANDA YÜZMEYE BAŞLADI İNANAMADIM"
Olayla ilgili konuşan Sedat Demirhan, “Çok şiddetli yağmur kaldı. Arkadaşın arabası suyun içinde kalınca kafayı sıyırdı. Suyun içine atlayarak yüzmeye başladı. Ben görünce şaşırdım, çocuk resmen atladı ve yüzmeye başladı inanamadım. Tabi aracı kullanılamaz hale geldi, bende şaşırdım. Bende o anları görünce kaydettim. Bende sosyal medyada paylaştım ve hemen yayılmış. İlk kez böyle bir şey gördüm. Oltayla balık tutan da vardı. Diğer vatandaşlar da şaşırdı ve görüntü almaya başladı. Kimse böyle bir şey beklemiyordu" dedi.
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