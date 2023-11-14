İstanbul'da günbatımında ortaya çıkan 'gökkuşağı' mest etti

İstanbul semalarında önceki gün batımında oluşan gökkuşağı manzarası havadan çekilen görüntülerle kartpostallık manzaralar oluşturdu. Rengarenk gökyüzü gün batımıyla masalsı kareler oluşturdu.

İHA
Yayınlanma: 14.11.2023 - 09:17
İstanbul'da günbatımında ortaya çıkan 'gökkuşağı' mest etti
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İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası gün batımında oluşan gökkuşağı Beylikdüzü semalarında havadan görüntülendi.

Gökyüzünde oluşan renk cümbüşü şehrin manzarası ile birlikte vatandaşların ilgi odağı oldu.

DAKİKALARCA GÖKYÜZÜNDE KALDI

Yağmur bulutları ile birlikte oluşan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktırdı.

Gökkuşağı yaklaşık 20 dakika boyunca net bir şekilde gözüktü.


Gökkuşağı İstanbul

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