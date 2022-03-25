İstanbul’da hafta sonu bu yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve 27 Mart 2022 Pazar günü koşulacak olan 'N Kolay Yarı Maratonu' nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergâhları duyurdu.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Spor İstanbul tarafından 17'ncisi düzenlenen 'N Kolay Yarı Maratonu' nedeniyle yarın saat 17.00 ile 27 Mart Pazar günü saat 14.00 arasında Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
İstanbul Valiliği açıklamasına göre, Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası, Namık Kemal varyant dönüşleri, Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant Güneye bağlantısı, Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray Ayrımları, Namık Kemal varyant arası pazar günü saat 02.00 ile 14 arasında kapanacak.
Pazar günü saat 06.00 ile 13.30 arası kapanacak yollar ise şöyle:
- Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak
- Atatürk Bulvarı’ndan Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine
bağlantı yolları
- Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak
- Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak
- Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak
- Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak
- Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak
- Galata Köprüsü çift yönlü olarak
- Ankara Caddesi Hamidiye Kavşak’tan Sirkeci istikametine kapatılacak.
- Ayvansaraydan Sirkeci istikameti kapalı, Eyüp istikamet kapalı olacaktır.
- Yevadut Caddesi’nden akım D100 Kuzey istikametine yönlendirilecek, Ayvansaray istikameti
akım verilmeyecek.
- Savaklar Caddesi’nden Ayvansaray’a iniş Balat Sahil yoluna katılımlar
- E5 Güney Ayvansaray’a inişler
27.03.2022 Pazar günü saat 06.00 – 14.00 arası kapanacak yollar
- Gülhane Parkı Sahil Alt Girişleri
- Cankurtaran(Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak’tan sahil istikametine dönüş
yapılmayacaktır.)
- Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi’nden sahil istikametine dönüş
yapılmayacaktır.)
- Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidinden, Kumkapı Alt Geçidinden Sahil Kuzey Fatih
Belediyesi Halı Saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak’tan sahil kuzeye akım
verilmeyecek.)
- Namık Kemal Caddesi Sahil Kennedy Bağlantısı kapatılacaktır.
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri
döndürülecek.)
- Sahil Kenndy Kuzey Yol Avrasya Tünelden Aksaray Ayrımları
- Samatya Güney (Sahil Kennedy transit yol ile Avrasya Acil Çıkışlar dâhil (Avrasya Tünel gidiş geliş açık olacak şekilde ) Ayvansaray’a kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe
kapatılacaktır.)
İstanbul Valiliği'nin duyurusuna göre, vatandaşlar trafiğe kapalı yollara alternatif olarak şu yolları kullanabilecek:
- Atatürk Bulvarı
- Avrasya Tünel
- Atatürk Köprüsü
- Haliç Köprüsü
- Vatan Caddesi
- Millet Caddesi
- Fevzipaşa Caddesi
- D 100 Kuzey Güney Yol
- Türkeli Caddesi
- Aksaray Caddesi
- Namık Kemal Caddesi (İDO’ya gidiş geliş yapan araçlar)
- Orgeneral Nafız Gürman Caddesi
- Kızılelma Caddesi
- Onuncu Yıl Caddesi
- Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı Dönüşleri
- Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli Havuzlu kavşağa kadar
- Küçük Langa Aralığı Caddesi.
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