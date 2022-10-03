İstanbul’da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı
İstanbul’da haftanın ilk gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken, şehir genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 63’e ulaştı.
İstanbul’da haftanın ilk gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Üsküdar Altunizade’de 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü bağlantı yolunda sürücüler yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 08.15 itibarıyla yüzde 63 olarak ölçülürken, Anadolu Yakası’ndaki trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine ulaştı.
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