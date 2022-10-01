Bu yollarda araç kullanmak cesaret ister: Dünyanın en tehlikeli rotaları

Bu yollarda araç kullanmak cesaret ister! Dünyadaki yolları araştıran 'www.dangerousroads.org' sitesi dünyanın en tehlikeli 10 yolunu belirledi. Listede Türkiye'den bir yol da var. Dünyanın en tehlikeli yollarındaki keskin virajlar, sert rüzgarlar ve yüksek rakım sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Dünyanın en tehlikeli yolu olarak belirlenen bu yollar aynı zamanda seyahat edenlere muhteşem manzaralar da sunuyor. Tehlikeli anların da yaşandığı bu rotalarda yolcuların bazıları kültürel seyahate çıkarken kimi de memleketlerine ulaşmaya açlışıyor.

İşte dünyanın en tehlikeli yolları...