Bu yollarda araç kullanmak cesaret ister: Dünyanın en tehlikeli rotaları

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2022 Cumartesi, 12:44
<p>Bu yollarda araç kullanmak cesaret ister! Dünyadaki yolları araştıran 'www.dangerousroads.org' sitesi dünyanın en tehlikeli 10 yolunu belirledi. Listede Türkiye'den bir yol da var.  Dünyanın en tehlikeli yollarındaki keskin virajlar, sert rüzgarlar ve yüksek rakım sürücülere zor anlar yaşatıyor. </p> <p>Dünyanın en tehlikeli yolu olarak belirlenen bu yollar aynı zamanda seyahat edenlere muhteşem manzaralar da sunuyor. Tehlikeli anların da yaşandığı bu rotalarda yolcuların bazıları kültürel seyahate çıkarken kimi de memleketlerine ulaşmaya açlışıyor.</p> <p><strong>İşte dünyanın en tehlikeli yolları...</strong></p>

Bu yollarda araç kullanmak cesaret ister! Dünyadaki yolları araştıran 'www.dangerousroads.org' sitesi dünyanın en tehlikeli 10 yolunu belirledi. Listede Türkiye'den bir yol da var.  Dünyanın en tehlikeli yollarındaki keskin virajlar, sert rüzgarlar ve yüksek rakım sürücülere zor anlar yaşatıyor. 

Dünyanın en tehlikeli yolu olarak belirlenen bu yollar aynı zamanda seyahat edenlere muhteşem manzaralar da sunuyor. Tehlikeli anların da yaşandığı bu rotalarda yolcuların bazıları kültürel seyahate çıkarken kimi de memleketlerine ulaşmaya açlışıyor.

İşte dünyanın en tehlikeli yolları...

<p><strong>Tianmen Dağ Yolu, Çin</strong></p>

Tianmen Dağ Yolu, Çin

<p><strong>Shafer Kanyon Yolu, ABD</strong></p>

Shafer Kanyon Yolu, ABD

<p><strong>Bayburt-Of Yolu, Türkiye</strong></p>

Bayburt-Of Yolu, Türkiye

<p><strong>Umbrail Pass, İsviçre-İtalya</strong></p>

Umbrail Pass, İsviçre-İtalya

<p><strong>Kahekili Otoyolu, Hawaii</strong></p>

Kahekili Otoyolu, Hawaii

<p><strong>Peri Meadows Yolu, Pakistan</strong></p>

Peri Meadows Yolu, Pakistan

<p><strong>Col du Chaussy, Fransa</strong></p>

Col du Chaussy, Fransa

<p><strong>Cañete Kanyon Yolu, Peru</strong></p>

Cañete Kanyon Yolu, Peru

<p><strong>24 zig  yolu, Çin</strong></p>

24 zig  yolu, Çin

<p><strong>Petit Alpe d'Huez, İspanya</strong></p>

Petit Alpe d'Huez, İspanya

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