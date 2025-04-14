İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul’da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Haftanın ilk iş gününde saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak kayıtlara geçti.
Maltepe D-100'de trafik yoğunluğu saat 09.00'da yüzde 60 olarak ölçüldü.
Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, trafik yoğunluğu Edirne ve Ankara istikametinde belirli noktalarda aralıklarla devam ediyor.
Etiketler: #İstanbul #Trafik #trafik yoğunluğu
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