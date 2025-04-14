İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
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DHA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 09:36

Haftanın ilk iş gününde saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak kayıtlara geçti.

Maltepe D-100'de trafik yoğunluğu saat 09.00'da yüzde 60 olarak ölçüldü.

Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, trafik yoğunluğu Edirne ve Ankara istikametinde belirli noktalarda aralıklarla devam ediyor.

 

 


Etiketler: #İstanbul #Trafik #trafik yoğunluğu

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