İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

Yayınlanma: 28.04.2025 - 09:18

Güncelleme: 28.04.2025 - 09:50

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İBB Trafik haritası verilerine göre, saat 08.30 itibarıyla İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçülürken Kadıköy D-100'de ise yüzde 72 olarak ölçüldü.

Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken trafik yoğunluğu Edirne ve Ankara istikametinde aralıklarla devam ediyor.