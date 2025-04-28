İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 28.04.2025 - 09:18

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İBB Trafik haritası verilerine göre, saat 08.30 itibarıyla İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçülürken Kadıköy D-100'de ise yüzde 72 olarak ölçüldü.

Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken trafik yoğunluğu Edirne ve Ankara istikametinde aralıklarla devam ediyor.


Etiketler: #İstanbul #trafik yoğunluğu #Trafik

İlgili Haberler

Trafik kazası geçiren oyuncu Berk Atan'dan açıklama

Trafik kazası geçiren oyuncu Berk Atan'dan açıklama
Trafik cezalarına büyük zam geliyor: 'Trafik suçlarının cezaları düşük kaldı'

Trafik cezalarına büyük zam geliyor: 'Trafik suçlarının cezaları düşük kaldı'
Trafik durma noktasına geldi... Gebze'de 3 araçlık zincirleme kaza: Yaralılar var!

Trafik durma noktasına geldi... Gebze'de 3 araçlık zincirleme kaza: Yaralılar var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler