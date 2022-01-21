İstanbul’da Halk Ekmek büfesine saldırı: Camları kırdı, ekmekleri çöpe attı
İstanbul Zeytinburnu'nda bir Halk Ekmek büfesine saldırı düzenlendi. Büfenin camlarını kırıp ekmek dolu bir kasayı da çöpe atan saldırganın polis tarafından yakalandığı öğrenildi.
İstanbul Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 314 sokak üzerinde bulunan Halk Ekmek büfesine saldırı düzenlendi.
Sözcü'nün haberine göre 21 Ocak günü bir şahıs eline aldığı taşla büfenin camlarını kırdı ve “Sizin yüzünüzden fırıncılar aç mı kalacak? Burayı kapatacaksınız. Eğer kapatmazsanız gelir burayı yakarım” diye bağırdı.
Saldırgan, ekmek dolu bir kasayı da çöpe atarak olay yerinden uzaklaştı. Büfeyi işleten aile, Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi amirliğine giderek şikâyetçi oldu ve saldırıya ilişkin tutanak tutuldu. Şikayetin ardından saldırgan C.S'nin yakalandığı öğrenildi.
ÖZGEN NAMA: 24 SAAT NÖBET TUTACAĞIZ
Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, saldırıya tepki göstererek gerekirse büfenin önünde 24 saat nöbet tutacağını söyledi.
Büfenin sigortalı olduğunu ve Halk Ekmek tarafından onarılacağını belirten Nama, saldırıya ilişkin hukuki sürece de müdahil olacaklarını ifade etti.
Nama, İstanbul'da 610 büfe bulunduğunu, 1.5 yıl öncesinde ortalama günlük 800 bin olan somun ekmek üretiminin, yoğun talep nedeniyle bugün 1.9 milyona kadar çıktığını vurguladı.
Ekmeği maliyetin altında bir fiyata sattıklarını dile getiren Nama, “Sağlıklı ekmeği ucuza halka ulaştırmak için uğraşan vatandaşlarımız saldırıya uğruyor maalesef. Onların sonuna kadar yanındayız” dedi.
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