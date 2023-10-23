İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ'nin (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) günlük su kesintisi programına göre İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?
İLÇE:
Ataşehir
ETKİLENEN MAHALLELER:
BARBAROS MAH, İÇERENKÖY MAH
AÇIKLAMA:
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:
23/10/2023
BİTİŞ TARİHİ :
Çalışmanın tahmini olarak 23/10/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Beykoz
ETKİLENEN MAHALLELER:
TOKATKÖY MAH
AÇIKLAMA:
DIĞER KAMU KURULUŞLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:
23/10/2023
BİTİŞ TARİHİ :
Çalışmanın tahmini olarak 23/10/2023 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE:
Çatalca
ETKİLENEN MAHALLELER:
KALEİÇİ MAH.
AÇIKLAMA:
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI
BAŞLAMA TARİHİ:
23/10/2023
BİTİŞ TARİHİ :
Çalışmanın tahmini olarak 23/10/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE:
Eyüpsultan
ETKİLENEN MAHALLELER:
MERKEZ MAH, SAKARYA MAH, SİLAHTARAĞA MAH
AÇIKLAMA:
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:
23/10/2023
BİTİŞ TARİHİ :
Çalışmanın tahmini olarak 23/10/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE:
Küçükçekmece
ETKİLENEN MAHALLELER:
SÖĞÜTLÜ ÇEŞME MAH, TEVFİKBEY MAH, İNÖNÜ MAH
AÇIKLAMA:
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ:
23/10/2023
BİTİŞ TARİHİ :
Çalışmanın tahmini olarak 23/10/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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