Yayınlanma: 23.10.2023 - 18:19

Güncelleme: 23.10.2023 - 18:19

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

İLÇE:

Ataşehir

ETKİLENEN MAHALLELER:

BARBAROS MAH, İÇERENKÖY MAH

AÇIKLAMA:

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ:

23/10/2023

BİTİŞ TARİHİ :

Çalışmanın tahmini olarak 23/10/2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beykoz

ETKİLENEN MAHALLELER:

TOKATKÖY MAH

AÇIKLAMA:

DIĞER KAMU KURULUŞLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ:

23/10/2023

BİTİŞ TARİHİ :

Çalışmanın tahmini olarak 23/10/2023 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE:

Çatalca

ETKİLENEN MAHALLELER:

KALEİÇİ MAH.

AÇIKLAMA:

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

BAŞLAMA TARİHİ:

23/10/2023

BİTİŞ TARİHİ :

Çalışmanın tahmini olarak 23/10/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE:

Eyüpsultan

ETKİLENEN MAHALLELER:

MERKEZ MAH, SAKARYA MAH, SİLAHTARAĞA MAH

AÇIKLAMA:

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ:

23/10/2023

BİTİŞ TARİHİ :

Çalışmanın tahmini olarak 23/10/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE:

Küçükçekmece

ETKİLENEN MAHALLELER:

SÖĞÜTLÜ ÇEŞME MAH, TEVFİKBEY MAH, İNÖNÜ MAH

AÇIKLAMA:

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ:

23/10/2023

BİTİŞ TARİHİ :

Çalışmanın tahmini olarak 23/10/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.