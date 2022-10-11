Bakırlıoğlu’dan TOKİ eleştirisi: 4 milyon 750 bin kişinin ev ihtiyacı nasıl karşılanacak?

11 Ekim 2022 Salı, 10:53

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu; AKP hükümetinin sosyal konut projesini açıklamasından sonra, konut sektörünün içinde bulunduğu çıkmaz da konuşulmaya başlandığına dikkat çekti.

Kredi kullanımlarındaki düşüşe vurgu yaparak sözlerine başlayan CHP’li Bakırlıoğlu, “Merkez Bankası verilerine göre; geçen yıl temmuz ayında konut kredisi kullanmış olanların sayısı 2,5 milyon iken, 2022 Temmuz ayında bu sayı 2 milyon 470 bine düşmüş. Yani kredi borcu bitenlerden daha az sayıda kişi konut kredisi için başvurmuş. Bireysel ve tüketici kredisi kullananların sayısı artmasına rağmen konut kredisi kullananların sayısı azalmış” diye konuştu.

“EV FİYATLARI YÜZDE 172 ARTTI”

Bu düşüşte birçok etkenin söz konusu olduğunu ifade eden Bakırlıoğlu, “En önemlisi konut fiyatlarındaki aşırı artış. Merkez Bankası’nın açıkladığı konut fiyat endeksine göre; Türkiye’de ortalama metrekare fiyatı 14 bin lira. Geçen yıla göre artış oranı ise yüzde 172. Yani 110 metrekare bir evin fiyatı ortalama 1,5 milyon lira. İstanbul’da ise ev fiyatları yüzde 202 artmış ortalama metrekare fiyatı 22.500 TL. 110 metrekare bir evin ortalama fiyatı 2,5 milyon lira... Fiyat artışları satışları da düşürdü. TÜİK’e göre; 2020 Ağustos ayında 170 bin konut satışı yapılırken. Bu sayı 2021 Ağustosta141 bine, 2022 Ağustos ayında ise 123 bine kadar düşmüş. Bir diğer husus ev alacak vatandaşların bankalardan finansman sağlayamaması. Özel bankaların konut kredisi faizleri aylık yüzde 3, kamu bankalarının ise yüzde 2,19 dolayında. Fakat kamu bankaları önceden konut bedelinin yüzde 80-90’ına kadar kredi verirken şimdilerde 250 bin liraya kadar ancak kredi veriyor. Yani 1,5 milyon liralık bir ev için verdiği kredi 250 bin lira. İşte bu nedenle TOKİ’nin sosyal konut projesine 5 milyon başvuru yapılmış. İnsanlar finansman sorununu bu yolla çözme arayışındalar” ifadelerine yer verdi.

“DAR GELİRLİLERİN EV SAHİBİ OLMASI HAYAL”

“Buradaki asıl soru, 250 bin kişi hak sahibi olacak kalan 4 milyon 750 bin kişinin ev ihtiyacı nasıl karşılanacak?” diye soran Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Ayrıca aylık geliri 16 bin lira üzeri dar gelirli kabul edilmediği için toplamda 20 bin lira alan karı koca çalışan bir öğretmen ailesi ya da memur ailesi bu haktan yararlanamıyor. Bankadan istediği miktarda kredi de kullanamıyor. Bu yüksek enflasyon altından maaşlardan tasarruf yaparak ev almak zaten mümkün değil. Yüksek kiralar nedeniyle adeta ezilen dar gelirlilerin, memurların, işçilerin, esnafın ev sahibi olması hayal” dedi.