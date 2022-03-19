İstanbul'da hava ulaşımına kar engeli

19 Mart 2022 Cumartesi, 21:42

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışlı kentteki hava ulaşımını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Bu akşam saatlerinde özellikle Anadolu Yakası’nda şiddetini arttıran yağış nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki seferlerde de gecikmeler yaşanıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle düşük görüş mesafesi ve pist temizleme çalışmalarına bağlı olarak iniş için alçalan uçaklar havada bir süre tur attı. Yakıt kritiğine giren 10 uçak ise İzmir ve Ankara'ya divert (yönlendirme) etti.

Pegasus Havayolları’nın Hannover ve Viyana uçakları Ankara Esenboğa Havalimanı’na, Buta Airlines Bakü, Anadolujet’in Zürih ve Pegasus Havayolları’nın Köln ve Cenevre seferlerinin ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na yönlendirildiği öğrenildi. İniş ve kalışların aktif olarak devam ettiği havalimanında karın şiddetine bağlı olarak seferler, gecikmeli olarak devam ediyor.