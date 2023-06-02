İstanbul'da icradan satılık TV kulesi

Yayınlanma: 02.06.2023 - 17:06

Güncelleme: 02.06.2023 - 17:35

İstanbul Büyükçekmece'de içinde televizyon kulesinin de yer aldığı 8 bin metrekarelik alan, icradan 249 milyon 395 bin bedelle satışa sunulacak.

Büyükçekmece 1. İcra Hukuk Mahkemesi kararınca satışa çıkarılan televizyon kulesinin de içinde bulunduğu 8 bin metrekarelik arsada ekipler keşif yaptı.

Deniz ve göl manzaralı arsanın, kuleye ait inşa halindeki otopark ve çok amaçlı salon yapılarının bulunduğunu belirleyen ekipler, televizyon kulesi, restoran, seyir terası, dükkan, TV yayın merkezinin tamamlandığını ancak yüzde 24 oranında yıpranma payı olduğunu, otopark ve çok amaçlı salonun yüzde 35 eksik kısmının bulunduğunu tespit etti.

Restoran, seyir terası, dükkan, TV yayın merkezi, elektronik, dış ve iç donanımı gibi kule ve diğer bölümlerin özelliklerini ve bunların bedellerinin belirleyen ekipler, televizyon ile yayıncılık kulesi olarak inşa edilen dava konusu binada yapılan incelemelerde, televizyon yayını yapabilmek için gerekli elektronik teçhizatların ve verici sistemlerin bulunmadığı da kayda geçti.

1 AĞUSTOS İTİBARIYLA SATIŞA ÇIKARILACAK

Keşif sonunda arsa değeri 112 milyon lira, yapısal kısımların değeri 131 milyon 300 bin lira, elektrik-elektronik kısımların değeri 929 bin lira, mekanik kısımların değeri ise 5 milyon 165 bin lira olarak belirlendi. Yapının toplam satış bedeli ise 249 milyon 395 bin lira oldu.

Büyükçekmece 1. İcra Dairesinin ilanına göre arsa ve içindeki yapılar 1 Ağustos itibarıyla satışa çıkarılacak.

"FİYATI BENCE AZ"

Büyükçekmece'de 21 yıldır yaşadığını söyleyen Gülcan Keleşoğlu, "Hep böyle atıl durumdaydı. Helikopter çarpmıştı. Hiç çıkmadım yukarı. Neden böyle bilmiyoruz" dedi.

Kulenin dikkat çekici olduğunu belirten Keleşoğlu, "249 milyon liraya satılıyormuş. İçeri girilip girilmediğini bilmiyorum. Işıkları yanıyordu arada. Fiyatı bence az. Az bir fiyat biçilmiş" ifadelerini kullandı.

HELİKOPTER KAZASINDA 5 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Endem Televizyon Kulesi, 6 yıl önce helikopter kazasıyla gündeme gelmişti. Helikopter, kuleye çarptıktan sonra düşmüş, 5 kişi de hayatını kaybetmişti.