İstanbul'da İETT otobüsüne 'taşlı kartopu' saldırısı: Yolcular tahliye edildi!

Yayınlanma: 22.02.2025 - 17:55

Güncelleme: 22.02.2025 - 17:55

Avcılar’da yoğun kar yağışının ardından sokağa çıkan bir grup çocuk içine taş koydukları kartopunu yoldan geçen İETT otobüsüne attı.

Camları kırılan otobüstekiler tahliye edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

OTOBÜSÜN CAMLARINI KIRDILAR

Tahtakale Mahallesi'nde yoğun kar yağışının ardından sokağa çıkan çocuklar birbirleriyle kartopu oynadı. Bir süre sonra çocuklar içine kar koydukları kartopunu yoldan geçen ve içinde yolcu olan İETT otobüsüne attı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Otobüsün camları kırılırken yolcular tahliye edilerek başka bir otobüse aktarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.