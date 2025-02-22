İstanbul'da İETT otobüsüne 'taşlı kartopu' saldırısı: Yolcular tahliye edildi!
İstanbul Avcılar'da kar yağışı bu kez 'renksiz' görüntülere sahne oldu. Bir grup çocuk, içine taş koydukları kartoplarını İETT otobüsüne atıp camlarını kırdı. O anlar kameraya yansıdı.
Avcılar’da yoğun kar yağışının ardından sokağa çıkan bir grup çocuk içine taş koydukları kartopunu yoldan geçen İETT otobüsüne attı.
Camları kırılan otobüstekiler tahliye edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
OTOBÜSÜN CAMLARINI KIRDILAR
Tahtakale Mahallesi'nde yoğun kar yağışının ardından sokağa çıkan çocuklar birbirleriyle kartopu oynadı. Bir süre sonra çocuklar içine kar koydukları kartopunu yoldan geçen ve içinde yolcu olan İETT otobüsüne attı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Otobüsün camları kırılırken yolcular tahliye edilerek başka bir otobüse aktarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Etiketler: #iett #istanbul kar yağışı #kar yağışı
En Çok Okunan Haberler
-
- HDK soruşturmasında 30 tutuklama!
- İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
- SPK'den kritik açıklama
- Büyük kongreye saatler kala bomba kulis...
- Dünyaca ünlü moda devi iflas etti
- 'Volkan aktif hale geldi, iki senaryo var!'
- 'Sahte diploma' soruşturmasına ilk tepki
- Anderlecht'ten resmi açıklama geldi!
- 'Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığını bırakmalı'
- Akit yazarı, İmamoğlu'nu hedef aldı