Şişli'de İETT otobüsü kaydı: 2 yolcu yaralandı

Şişli Darülaceze Caddesi'nde İETT otobüsü durak girişinde duran otomobile çarptı. Kazada otobüste ayakta duran 2 kişi yaralandı.

Şişli'de İETT otobüsü kaydı: 2 yolcu yaralandı
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DHA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 09:29

Kaza, Darülaceze Caddesi Darülaceze durağı önünde saat 07.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ömer Kambur'un kullandığı İETT otobüsü, Darülaceze durağına yanaştığı sırada yerlerin kaygan olması nedeniyle duramayarak park halindeki otomobile çarptı.

2 YOLCU YARALANDI

Kazada otobüste ayakta bulunan 2 kişi düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle İETT otobüsü ve otomobilde hasar oluştu.

Otobüs şoförü Ömer Kambur, "Otomobil duruyordu. Ben de frene bastım ama duramadım. Arkadan frene bastım ama araba aktı gitti. Arabada ayakta olan 2 kişi yere düştü" dedi.


Etiketler: #Şişli #otobüs kazası #iett

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