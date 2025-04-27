İstanbul'da iş merkezinde korkutan yangın!

İstanbul Sultangazi'de Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki 6 katlı iş merkezinin 3'üncü katındaki ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı.

İstanbul'da iş merkezinde korkutan yangın!
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DHA
Yayınlanma: 27.04.2025 - 10:16

İstanbul Sultangazi'de  6 katlı iş merkezinin 3'üncü katındaki ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, iş merkezinde bulunanlar yangın merdiveniyle tahliye edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...


Etiketler: #Sultangazi #Yangın

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