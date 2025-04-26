Ünlü rapçi Sefo'nun aile evinde yangın paniği! Küle döndü...

Yayınlanma: 26.04.2025 - 10:19

Güncelleme: 26.04.2025 - 10:19

Samsun’un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi’nde bir sitede çıkan yangın, paniğe neden oldu. 10 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan alevler kısa sürede evi sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, komşular da yangına müdahale etti. Yangın, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evde bulunan bir kadın ile iki kedi, yangından etkilenmeden kurtarıldı.

RAPÇİ SEFO'DAN PAYLAŞIM

Yangının, rapçi Sefo olarak bilinen Seyfullah Sağır’ın aile evinde çıktığı öğrenildi.

Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün gece Samsun’daki aile evimde yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edildi ve söndürüldü Allah’a şükür. Ablam ve 2 kedimiz çok şükür iyi. Hemen yardıma koşan komşularımızın hakkı ödenmez” diyerek destek olanlara teşekkür etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.