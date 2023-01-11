Sultangazi'de boşandığı kadına ve komşularına dehşeti yaşatmıştı: O saldırgan yakalandı
İstanbul Sultangazi'de eski eşi G.İ.'yi darbedip komşularının araçlarını yakan Aydın Ö. yakalandı.
Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde 2 çocuk annesi G.İ. (40), 5 yıl önce boşandığı Aydın Ö. (44) tarafından feci şekilde darbedildi. Saldırgan kendisine engel olan komşuların araçlarını ise yaktı.
GÖZALTINA ALINDI
Şikayet üzerine harekete geçen polis, Aydın Ö.'yü gözaltına aldı. Aydın Ö. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bebek sahili skandalında yeni gelişme
- Peker cenderesi büyüyor
- Erdoğan'ın tekrar aday olma şartını açıkladı
- Küçük ortaktan seçim açıklaması
- 'Siyaset askerin işi değildir'
- Bozkurt işareti ve tekbir eşliğinde Çakıcı'ya 'destek'
- 'Zorla mı tecavüz ediyorlar...'
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- Altılı Masa'ya oy gidecek mi?
- Sağlık teknisyeni Hürrem cinayetinde yeni gelişme