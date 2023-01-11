Sultangazi'de boşandığı kadına ve komşularına dehşeti yaşatmıştı: O saldırgan yakalandı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 11:36

Güncelleme: 11.01.2023 - 11:36

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde 2 çocuk annesi G.İ. (40), 5 yıl önce boşandığı Aydın Ö. (44) tarafından feci şekilde darbedildi. Saldırgan kendisine engel olan komşuların araçlarını ise yaktı.

GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine harekete geçen polis, Aydın Ö.'yü gözaltına aldı. Aydın Ö. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.