IŞİD'e fon sağlayan şüphelilere operasyon: 9 gözaltı

Mersin merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü IŞİD'e fon sağladığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 09:42
IŞİD'e fon sağlayan şüphelilere operasyon: 9 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, IŞİD terör örgütüne fon toplama ve sağlama faaliyeti yürüten 9 şüpheli ve 2 şirketi tespit edildi.

Şüpheliler ve şirketler hakkında MASAK tarafından düzenlenen raporda, 1 milyon 200 bin lira civarında şüpheli para transferi olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla Mersin ve Gaziantep’te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 604 bin 345 TL para ile çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Yakalanan 9 şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Mersin IŞİD Operasyon

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