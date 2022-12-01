İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
01 Aralık 2022 Perşembe, 09:47
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD üyeleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çatışma bölgelerinde eylem ve faaliyetlerde bulunan, örgüte yakın ve destek olan kişilerz ve gruplar ile irtibatlı olarak çatışma bölgelerine geçiş arayışında ve kentte terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin adreslerini belirledi.

10 ilçede eş zamanlı 16 adrese düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


IŞİD Operasyon Terör

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