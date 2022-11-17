Mardin'de IŞİD operasyonu! Çok sayıda silah ele geçirildi

17 Kasım 2022 Perşembe, 20:42

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesinde sosyal medya üzerinden IŞİD propagandası yaptığı tespit edilen bir şahsın yakalanmasına yönelik Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan karara istinaden bugün gerçekleştirilen operasyonel faaliyet neticesinde söz konusu şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada ikamet aramasında 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 53 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tabanca, silaha ait fişek 1 adet cep telefonu ve sim kart, 4 adet hafıza kartı ele geçirildi.